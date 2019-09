Il Forlì strappa un prezioso pareggio in rimonta 2-2 in casa col Franciacorta

Forlì – Franciacorta 2-2

Al Morgagni tante emozioni nella prima di campionato con un Forlì capace di rimontare due goal di svantaggio in una giornata torrida, toccati i 36 gradi. Sembrava tutto già deciso quando Mattia Zugno classe 2001 ha realizzato il raddoppio per i bresciani a 12 minuti dalla fine. Il vantaggio dello Sporting Franciacorta in chiusura di prima frazione con Rossi. Recrimina la formazione di Paci quando sullo 0-1 viene annullato il goal del pareggio a Souore. Quando Zugno porta il Franciacorta sullo 0-2 a 12 dal termine, qualcuno ha lasciato lo stadio senza credere all'orgoglio di una squadra capace di rialzarsi proprio dopo il colpo dell'ipotetico K.O. A suonare la carica è Bonandi al minuto 81, 180 secondi dopo il raddoppio ospite. Con 9 da giocare più recupero, il Forlì a testa bassa ha cominciato a credere in una rimonta che si è prontamente materializzata al 90esimo con Minella. Hanno avuto dunque torto coloro i quali hanno lasciato il Morgagni troppo presto anche perchè lo stesso Minella ha rischiato di ribaltare la squadra di Ghidoni al settimo di recupero, sarebbe stata una rimonta storica. Al Morgagni di Forlì, Forlì – Franciacorta 2-2. Comincia con un punto l'avventura dei galletti in Serie D Girone D stagione 2019/2020