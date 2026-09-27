Il Forlì strappa un punto ad Ostia

Quarto risultato utile per il Forlì che ad Ostia strappa il terzo pareggio consecutivo al termine di una sfida vibrante e con diverse emozioni. La neo promossa Ostiamare tiene il ritmo alto e va vicino al gol in apertura: D’Andrea di testa da posizione ravvicinata, Theiner risponde, ottima la prova del 22enne portiere del Forlì, Sulla respinta Castaldo, è il più lesto di tutti, ma c'è ancora Daniel Theiner in questo caso con i piedi a tenere i galletti in partita. Quelli di Campedelli si fanno vedere con un cross pericoloso di Farinelli, la sfera attraversa tutto lo specchio ma nessuno riesce a trovare il modo di spingerla in porta Dalla rimessa laterale di Mattioli, Brosco con il braccio. Nicola Campedelli si gioca la card e il Direttore di Gara dopo la visione al monitor gli dà ragione: calcio di rigore, del quale si incarica Macrì, Vertua si tuffa alla sua destra e respinge in angolo, si resta sullo 0-0. E' una di qua e una di là, si salva il Forlì sulla bella giocata di Carbone. Si gioca un'altra partita nel maxi recupero di prima frazione, dove c'è da vedere la clamorosa traversa di Munaretto dalla lunga distanza e il gran volo del solito Daniel Theiner sulla conclusione di giustezza di Parigini. Gran bella partita

La ripresa ricalca quanto visto nel primo tempo. Ancora gran duello Parigini- Theiner è sempre il portiere scuola Su Tirol ad avere la meglio. E' il Forlì a sbloccare una sfida colma di emozioni: Farinelli mette in mezzo una palla insidiosa, Scaccabarozzi non riesce a finalizzare, ma la sfera finisce sui piedi di Coveri, che non sbaglia e deposita in rete la palla del vantaggio biancorosso. La squadra di David D'Antoni non ci sta ma c'è sempre Theiner a tenere in piedi il Forlì, in questo caso il portiere dice di no al colpo di testa di Badje. Altra occasione questa volta per il possibile raddoppio Forlì, Perretta alla conclusione, Filippo Lapo Vertua ancora decisivo. L'Ostiamare trova il pareggio con l'incursione di Vagnoni che si accentra e scarica un destro che risulta vincente anche grazie ad una deviazione Ad Ostia, Ostiamare – Forlì 1-1.







