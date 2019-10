Il Forlì torna a vincere, 2-1 al Crema

Dopo tre turni di magra il Forlì ritrova il successo ed esce dalla zona playout grazie al 2-1 sul Crema, viceversa uscito dal lotto playoff. Gomez la sblocca con una perfetta incornata su corner di Ballardini, alla quale gli ospiti reagiscono con decisione. Sul lancio di De Angeli, Biasiol prima sbaglia il tempo e poi chiude su Ferrari; palla in angolo e angolo di Federico Palla, De Angeli pareggia di tacco ma per l'arbitro commette carica su De Gori, dunque niente. Il Crema sciupa e il Forlì capitalizza: Gkertsos allunga verso Gomez, avanza a chiudere il triangolo, sfonda su Dragoni e a quel punto deve solo infilare un pregevole raddoppio. Stavolta i lombardi incassano, riuscendo comunque a riaprirla con le punizioni di Porcari: sulla prima Dragoni non inquadra da vicino, sulla seconda invece De Angeli è puntuale e accorcia le distanze. Altre grandi occasioni per impattarla però non ce ne saranno: l'unica arriva quando Rovido sfonda su Zamagni e crossa, con Ferrari a far da sponda e Geroni a fiondare sul fondo in bicicletta. La partita ad ogni modo resta viva fino in fondo, visto che i galletti mancano il ko: clamoroso quando Zanellato fa il miracolo su Gomez – pescato davanti alla porta da Baldinini – mentre sulla punizione a tagliare l'area di Bunocunto c'è il quasi autogol di Giosu, che per sua fortuna non impatta di niente.