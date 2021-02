SERIE D Il Forlì torna vincere, 2-0 alla Correggese Corigliano e Gasperoni decidono il recupero

Il Forlì torna vincere, 2-0 alla Correggese.

In serie D torna invece alla vittoria il Forlì che nel recupero ha battuto 2-0 la Correggese. Al Morgagni i romagnoli la chiudono già nel primo tempo con Corigliano e l'ex San Marino Gasperoni. Con questo successo la squadra di Beppe Angelini sale in classifica a quota 20.

