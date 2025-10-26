SERIE C Il Forlì trova il salvagente Giovannini: col Pineto finisce 1-1

Il primo gol da professionista di Giovannini salva il Forlì e regala ai galletti un punto sulla via della continuità. Era stato il Pineto a passare all'alba del match con un'azione a lungo contestata dai padroni di casa per via di una bandierina alzata sulla ripartenza di D'Andrea ignorata dall'arbitro.

Il gol di Bruzzaniti viene convalidato anche dopo il controllo chiesto dalla panchina del Forlì. La partenza ad handicap non scoraggia quelli di Miramari che ripartono per riprenderla a stretto giro. Il primo appunto è il colpo di testa di Petrelli sul quale Tonti, ex della partita, preferisce non azzardare la presa.

Occasionissima romagnola quando Manetti corre e la mette, la spaccata di Franzolini è alta e il tempo di chiude col bel inserimento di Saporetti che prende bene il tempo, non la porta. Ripresa con rischio Pineto, Postiglione va vicinissimo all'autorete, solo un riflesso di Tonti lascia le cose come stanno. Spavento nella ripartenza di Pellegrino, Bruzzaniti la manca di poco e grazie il Forlì. Subito dopo invece ci pensa Martelli a tenerla su Germinario. Ancora Forlì con Macrì alto di poco, comunque Tonti c'era. E arriva il recupero con speranze al lumicino, ma il rimpallo post mischia finisce sul piede caldo di Giovannini. Tutti a mucchio sul talentino scuola Cesena e tutti subito dopo a santificare la reattività di Martelli che mette il timbro sull'1-1.

