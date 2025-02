Il Forlì vince al 96° e tiene a distanza il Ravenna

La 5ª in fila della capolista Forlì arriva al 96°, quando un buon Lentigione capitola sugli sviluppi di una punizione: batte Farinelli e Pastore svirgola verso Trombetta, sul cui tiro Gasperini non è perfetto e concede l'1-0. I galletti mantengono così il +2 sul Ravenna, facile nel 4-0 sullo United Riccione. Monaco allontana corto di testa e Guida s'inventa una girata volante dal limite, applausi e il resto nella ripresa. Qui lo stesso Guida ci mette l'assist combinando per l'allungo di Di Renzo, che poi va di doppietta arpionando il servizio di Milan e girando a rete dall'altezza della riga. Infine, spunto di Zagré a trovare in area Lo Bosco, che si gira e mette in buca per il poker.

Prova a tenere il passo pure il Tau Altopascio, sempre a -8 dalla vetta col 2-0 in casa del Fiorenzuola ultimo: parapiglia d'angolo e Carcani ripropone per il tocco sotto porta di Biagioni, dopodiché il capocannoniere Motti riceve da Bongiorni, se la alza e gira da fuori, pescando, con la complicità di Ghisleri, il suo centro n°16.

Resta in zona retrocessione anche la Sammaurese – 0-0 con la Pistoiese – mentre nel lotto playout squillo del San Marino: doppio Passewe, 2-0 sul campo del Prato e ritorno al successo dopo 5 turni. Staccato il Riccione e preso il Corticella, caduto 1-0 nello scontro diretto col Cittadella Vis Modena: la decide Formato, a segno su azione d'angolo con l'aiuto della traversa. E al duo si aggiunge anche lo Zenith Prato, privato a tavolino del successo proprio sul Cittadella.

Zenith che intanto cede 2-0 in un'altra sfida salvezza col Progresso, grazie alla pennellata dal limite di Falteri, bravo a mettere in angolo basso, e a Longo, lesto nell'avventarsi su un pallone vagante in area. E sempre nelle zone calde il Piacenza batte e scavalca il Sasso Marconi con l'1-0 di D'Agostino, autore di un mancino lemme baciato dal palo.

Infine, appena sotto la zona playoff, 1-0 dell'Imolese sul Tuttocuoio, steso dalla stoccata ravvicinata di Melloni.