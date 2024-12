SERIE D Il Forlì vince il derby con il San Marino per 3 a 1 I biancorossi mantengono la vetta con il Tau Altopascio

Quinta vittoria consecutiva, la settima nelle ultima otto giornate per il Forli che ha battuto il San Marino nel derby con il punteggio di 3 a 1. Biancorossi in vantaggio al 19esimo del primo tempo con Gaiola. Ad inizio ripresa, il centrocampista del Forlì firma il 2 a 0 e la doppietta personale. Partita chiusa al minuto 53 con il 3 a 0 di Farinelli. A pochi minuti dal termine, la rete di Arcopinto su calcio di rigore per il definitivo 3 a 1. Per il San Marino si tratta della decima sconfitta in 16 giornate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: