QATAR 2022 Il Ghana si fa rimontare ma poi batte 3-2 la Corea del Sud La doppietta di Cho Gue Sung vanifica le reti di Salisu e Kudus, con quest'ultimo che poi va a sua volta di doppietta e dà il successo ai suoi.

Il Ghana quasi si butta via ma poi trova i primi tre punti del suo Mondiale col 3-2 sulla Corea del Sud, capace di rimontare il doppio svantaggio. La fuga africana avviene nel primo tempo: Salisu risolve un mischione innescato dalla punizione di Jordan Ayew, dal cui piede parte anche il cross sul quale Kudus spizza per il raddoppio. Nella ripresa la rimonta coreana con la doppietta di Cho Gue Sung, a segno nell'arco di 3' con due colpi di testa quasi in fotocopia sui traversoni da sinistra di Lee Kang In e Kim Jin Su. Il Ghana non si scompone e di lì a poco torna avanti ancor con Kudus, che la piazza di mancino per la doppietta su un'imbucata di Mensah svirgolata da Williams. Da lì in poi è assedio coreano, le Black Stars però resistono e scavalcano l'avversario nella classifica del girone.

