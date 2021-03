Il giorno di Milan e Roma

Dopo l’eliminazione della Juventus in Champions League col Porto, oggi sarà il turno di Milan e Roma in Europa League. Ad Old Trafford sfida tra rossoneri e Manchester United . due club prestigiosi e dal grande passato attualmente lontani dai momenti migliori, e desiderosi di tornare protagonisti in Europa. Dopo il forfait di Theo per una gastroenterite, gli assenti di Pioli sono saliti a 7. Ad Old Trafford si gioca alle 18,55. Impegnata in casa con lo Shakhtar la Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico ha convocato Dzeko, recuperato anche se non al meglio. In difesa ballottaggio tra Kumbulla e Cristante. All'Olimpico calcio d'inzio alle 21.