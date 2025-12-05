Il girone dell'Italia in caso di qualificazione

A Washington ha preso forma il torneo a 48 squadre che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio tra Usa, Canada e Messico. In marzo gli Azzurri si batteranno per uno dei sei pass rimasti. Ma vediamo in quale girone verrebbero sistemati gli azzurri in caso di qualificazione: è il B insieme a Canada, Svizzera e Qatar.

Nel gruppo A insieme a Messico, Sudafrica e Sud Corea finirà la vincente dello spareggio tra Danimarca, Cechia, Macedonia e Irlanda. Haiti con Brasile, Marocco e Scozia sono nel girone C. Nel girone D, Usa, Australia e Paraguay aspettano la vincente tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo. Curaçao va con Germania, Ecuador e Costa d'Avorio nel gruppo E. Iraq/Bolivia/Suriname: la vincente andrà nel gruppo I con Francia, Senegal e Norvegia. Nel gruppo H ci sono Spagna, Uruguay, Arabia Saudita e Capo Verde.





