GOLDEN FOOT Il Golden Foot va a "Momo" Salah L'egiziano del Liverpool succede a Cristiano Ronaldo nell'albo d'oro e conquista il 19° Golden Foot, premio destinato ai calciatori di almeno 28 anni. A Montecarlo premiati anche Oriali e Maldini come "Leggende" e il presidente della FIGC Gravina.

Esploso calcisticamente nel Bel Paese con le maglie di Fiorentina e Roma, “Momo” Salah sta ora facendo faville con il Liverpool di Jurgen Klopp. Una Premier League, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club ma non è finita qui: l'egiziano è entrato, infatti, nella cerchia ristretta delle leggende che possono vantare il Golden Foot Award, riconoscimento alla carriera per i calciatori di almeno 28 anni e che può essere vinto soltanto una volta. Salah succede a Cristiano Ronaldo nell'albo d'oro e ha lasciato l'impronta dei propri piedi sulla Champions Promenade del Principato di Monaco anche se il premio lo ha ritirato la moglie Magi a causa delle nuove restrizioni sanitarie in Gran Bretagna. C'è stata anche tanta Italia nella notte di gala a Montecarlo con Paolo Maldini e Gabriele Oriali inseriti nelle “Leggende del Calcio” e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina insignito del “Golden Foot Prestige” per i grandi risultati conseguiti.

