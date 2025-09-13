Il gran finale premia il Ravenna sul campo del Guidonia (1-2)

Basta un gran secondo tempo al Ravenna per ribaltarla e portare a casa la seconda vittoria consecutiva. L'avvio ospite è subito buono con Donati che trova il buco centrale e prende la mira, Stellato si allunga e disinnesca. A sorpresa i padroni di casa passano. Bernadotto per Zappella, sul cross Anacoura fa meno del minimo sindacale, la palla arriva a Tasconi che col sinistro la piazza in buca d'angolo.

Ripresa, il Ravenna prende il pallino e pianta le tende nella metà campo del Guidonia, l'incornata debole di Esposito non crea problemi a Stellato, ma solo per un momento. Di Marco suona la carica con forza e con rimpallo a favore, è solo angolo. A metà tempo punizioni battuta verso la porta con Spini che la corregge dentro. È il gol del pari che fa da detonatore al finale sontuoso del Ravenna. Tenkorang riceve fuori area e con una fucilata spacca la porta ribaltando il cielo, il pomeriggio e il risultato. Il Guidonia prova a riprenderla, ma ormai è tardi anche per le mosse della disperazione. Come la card spesa per un fallo su Franchini che non è mai in area di rigore. Su Mulé prima della doccia invece ci arriva Anacoura e il Ravenna la porta a casa.









