ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Il Granamica concede il “Pasillo” al Victor San Marino Un grande attestato di rispetto concesso in maniera autonoma dalla squadra avversaria.

Terminata la partita con la vittoria del Granamica per 1-0 sul Victor San Marino, la squadra guidata dal tecnico, ex San Marino calcio, Davide Marchini, è rimasta in attesa (8 minuti), insieme al Victor, del risultato Progresso – Castenaso che si è rivelato decisivo per la matematica certezza della vittoria del campionato dei biancoazzurri. Con grande stile, classe, spirito sportivo, ed in maniera assolutamente autonoma, il Granamica si è sistemato su due file concedendo quello che in gergo sportivo esportato dalla Spagna si chiama il “Pasillo” (il corridoio di applausi che storicamente viene riservato ai campioni alla vittoria matematica del campionato). Un grande gesto di Fair Play da parte del Granamica.

