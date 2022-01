SERIE C Il Grosseto crea ma non colpisce: 0-0 con la Carrarese I Grifoni collezionano occasioni in serie senza però riuscire a sfondare il muro eretto dai gialloblu di Di Natale: è 0-0 nel derby toscano con il Grosseto che resta ultimo assieme alla Viterbese mentre la Carrarese è ancora in zona play-off.

Ai punti avrebbe meritato il Grosseto, probabilmente. Gli uomini di Maurizi, però, peccano di imprecisione e non vanno oltre lo 0-0 nel derby toscano contro la Carrarese. Grifone pericoloso in avvio, soprattuto con i calci piazzati: Gorelli svetta da corner e non trova lo specchio. Dà solo l'illusione del gol, invece, l'avvitamento dello stesso Gorelli sulla punizione calciata da Artioli: palla fuori di un soffio. Terzo tentativo con il neo-acquisto Capanni che si libera della marcatura di Marino ma colpisce l'esterno della rete. I gialloblu di Totò Di Natale si affidano alle ripartenze: in una di queste Doumbia sfugge a Gorelli e serve Figoli, la sfera arriva a Energe che mette clamorosamente fuori.

Ripresa. Raimo si libera per il destro che sorvola la traversa della porta difesa da Vettorel. Poi provano ad accendersi Capanni e Arras: il rimpallo favorisce quest'ultimo che passa a centimetri dall'angolino. Ultima occasione che capita ancora sui piedi di Raimo: il 2 la fa passare tra 3 maglie della Carrarese ma Vettorel risponde presente con una bella parata d'istinto. E' un pareggio a reti bianche con il Grosseto che resta fanalino di coda assieme alla Viterbese mentre i marmiferi sono all'ottavo risultato utile consecutivo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: