SERIE C Il Grosseto fa 2 gol alla Torres (2-0), lo Spezia ribalta la Samb. (1-2)

Da una battuta di Paolo Indiani "Vogliamo partire forte, per poi continuare forte" è nato il Grosseto che va a cannone e forse sorprende anche avversari e critica. La Torres cade in Maremma, palesando difficoltà fin dalle prime battute. Pericolosi i toscani al rintocco della mezz'ora, lo schema porta Fabri a cercare la porta, difesa in volo da Zaccagno. Minuto 39 passa il Grosseto, Pitti scarta il cioccolatino, Ampollini conta i passi e gira all'angolino basso. Si chiude con Mannelli centrale un tempo in cui la Torres pare rimasta in Sardegna. Ripresa, sono arrivati anche gli ospiti e Pennington quasi la impatta, ma è la traversa a salvare i piccoli indiani. Passato il pericolo Pitti la gira, non abbastanza. Il raddoppio arriva con invenzione di Fabri che prende palla, si accentra e la mette all'angolo lontano. Lo Zecchini gli tributa una standing ovation.

In contropiede ci sono spazi interessanti per affondare ancora, Gaddini poteva far molto meglio di così. Dalla Torres vivezze solo in extra Time, Marcu stoppa Bunino e buona lì. Nell'ultima mezz'ora a San Benedetto lo Spezia se la prende d'autorevolezza e autorità. Mazzocchi in girata apre alto il pomeriggio del Riviera. Ma è la Samb a gestire magnificamente la ripartenza del vantaggio. Filtrante di lusso per la scavallata di Sgarbi conclusa con l'incrociata dell'1-0. Lo Spezia reagisce schiumando, Cazzadori al volo, fuori di niente. Ripresa Krapikas si arrangia su Mazzocchi, ma l'ultima mezz'ora succede quel che si annusa da un po'. Terzo tempo di Bright e prima parte della risalita. Lo Spezia non si accontenta e la fa tonda. Ancora una zuccata, stavolta è Campomaggio a segnare il ribaltone. Boscaglia si infuria e vede rosso, la Samb, ribaltata, riflette.

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