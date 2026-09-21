Il Grosseto ne fa 2 al Perugia (2-0) e punta in alto

Il Grosseto batte con merito il Perugia e si conferma tra le realtà più sorprendenti di questo avvio di campionato. Più ospite l'inizio: Vergani punta dritto, il rimpallo è disinnescato dal colpo di reni di Marcu. Una mezz'oretta e Indiani prende le misure. Sabbatini manda Gaddini che ci va a tanto così. Il rigore che la sblocca arriva a fine primo tempo con una cintura ingenua su Damiani. E' lo specialista Gori ad andare per il vantaggio. Il resto è roba da secondo tempo che si apre con lo strappo di Gaddini con conclusione deviata impercettibilmente fuori. E tutto praticamente si chiude con 30 minuti di anticipo quando questo contropiede viene fermato da Papazov.

Giallo tutta la vita, solo che è il secondo e la squadra di Diana, sotto di un gol, si trova anche sotto di un uomo. In più, alla voce “rovina ai rovinati” dalla punizione che ne consegue ecco la magia di Gaddini. Il Perugia, sdraiato, prova coraggiosamente a rientrare in partita. Crea anche dall'angolo una palla avvelenata cucinata da Kabashi, che trova però Marcu pronto all'ennesimo balzo. Idea tris prima della doccia organizzata da Pitti per il taglio di Fabri, Zelezny rimanda al mittente.







