Il Grosseto vola e sogna: 4-0 al Pineto, toscani ancora imbattuti

C'è un'altra aspirante big nel girone B di Serie C: è il Grosseto, che vince con largo margine anche a Pineto e resta imbattuto, dopo sette giornate. Pronti-via, Pellegrino ci prova in semirovesciata sul cross di Germinario, respinge il portiere. Al quarto d'ora passa il Grosseto. Scende centralmente Fabri, doppio passo, appoggio per Sabattini a rimorchio sulla destra, che sterza e conclude. Para Tonti, ma Mannelli raccoglie e insacca la sua respinta corta.

Quattro minuti e i toscani raddoppiano, grazie a un pressing efficace con recupero palla, sulla fascia opposta. Cross di Gaddini, stavolta la respinta corta è di Germinario e ad approfittarne è Andreoli, che insacca al volo. Nel primo tempo, ogni occasione del Grosseto corrisponde a un goal. Al 42' la rete arriva in ripartenza e con la complicità di Tonti. Andreoli trova Gaddini nella metà campo avversaria, solo contro due. L'attaccante non se ne cura, li affronta entrambi, si allarga e calcia da lontanissimo sul primo palo, dopo aver visto il portiere fuori dalla porta. L'intuizione è vincente, il tentativo di recupero di Tonti no e si va al riposo sul 3-0 che sa già di sfida conclusa.

Il Grosseto, però, non ne vuole sapere di allentare e impiega neanche tre minuti nella ripresa per calare il poker con un goal bellissimo. Fabri combina con Sabattini, che manda al bar mezza difesa con due finte, poi va sul fondo e rende il pallone al numero 70, che apre il piattone e trova la rete sul secondo palo. Finisce 4-0 per il toscani: quarta vittoria in sette partite e quarta porta inviolata nelle ultime cinque, per i biancorossi, che volano e provano a inserirsi di prepotenza nel gruppo delle primissime.







