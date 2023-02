SERIE C Il Gubbio attacca, il Fiorenzuola resiste (0-0)

Il Gubbio macina e non sfonda, crea e non vince e nella domenica del vorrei, ma non posso, il Fiorenzuola prende un puntino e porta a casa. Redolfi di testa non inquadra la porta. Avvio umbro inteso. Vasquez anticipato al momento di colpire e affondare. Non c'è giustificazione invece alla palla successiva: Nicolao la mette di giustezza e Vasquez manca clamorosamente il colpo di testa. Da un recupero palla e fiondata in verticale nasce uno sparuto contropiede Fiorenzuola, Giani però viene contenuto dal ritorno di Bonini. A metà tempo pallissima forte e tesa di Arena, Nicolao non riesce a deviare. Ripresa con lo stesso canovaccio, la prima ripartenza emiliana libera Stronati che prima perde il tempo e poi prova a giro andando non lontano dal palo. Gubbio riprende la cottura dell'avversario a foco lento. Toscano dritto per dritto sui guanti di Battaiola. È il piede di Arena quello più propositivo, alto il colpo di testa di Bontà. L'ultima sgroppata del Fiorenzuola mette Currarino in grado di far male, ma non lo fa. Danovaro a rimorchio non ha argomenti per far crollare Greco. In pieno recupero urlo strozzato in gola alla gente del Barbetti. Battaiola fa Batman su Redolfi, il tap in di Marras potrebbe spezzare la maledizione, ma è tutto fermo per fuorigioco e lo 0-0 diventa realtà.

