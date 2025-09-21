Il Gubbio batte il Bra e scala la classifica

Cinque su cinque risultati utili consecutivi per un Gubbio che chiude il primo mese di campionato con un bilancio estremamente positivo. Ma andiamo con ordine Rosaia dalla distanza sfera che non si abbassa abbastanza. Il Bra trova il gol con Sinani, l'arbitro annulla tutto per uno strattonamento prima della conclusione vincente. Si resta sullo 0-0. Attacco rossoblu che arriva da sinistra, il traversone teso non trova Tommassini pronto a correggere in rete. Prima del riposo Bra pericoloso con Franzini che poteva e doveva fare meglio E' la solita ormai consueta palla inattiva a sbloccare la partita: dall'angolo, attende il pallone e lo schiaccia di testa Di Bitonto. Sarà il gol da tre punti perché i piemontesi ci provano con Dimatteo, chiude lo specchio Krapikas. Il Gubbio potrebbe raddoppiare nel finale ma Minta dopo l'ottima preparazione centra in pieno la parte alta della traversa. La sostanza non cambia, allo Stadio Barbetti di Gubbio, Gubbio – Bra 1-0







