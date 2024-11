SERIE C Il Gubbio batte il Carpi con il gol di Fossati

Una rete di Fossati al decimo del primo tempo decide il posticipo della giornata di serie C. Gubbio che riscatta il ko contro l'Entella e conquista la settima vittoria in campionato. Alla prima vera grande occasione il Gubbio passa. Palla intelligente di Iaccarino che serve Fossati. L'attaccante è bravo a controllare e concludere in porta superando Sorzi. La reazione del Carpi è poca cosa. Anche il tentativo di testa dopo 21 minuti di Zagnoni termina sul fondo. Gli ospiti ci provano con Puletto con una conclusione da fuori che deviata finisce sul fondo.

Nella ripresa la squadra emiliana ci prova ancora con Verza, la conclusione a giro finisce sul fondo. Dall'altra parte costruisce bene il Gubbio l'occasione del potenziale raddoppio, il tocco di tacco di Maisto è salvato da Zagnoni in calcio d'angolo. Il Gubbio concretizza al massimo la rete di Fossati nel primo tempo e conquista tre punti importanti per la classifica. La squadra di Taurino sale a quota 21 punti e aggancia il Rimini. Per il Carpi è la quinta sconfitta e resta a 18 punti.

