Il Gubbio batte la Lucchese nel finale e passa il turno

Barbetti con il goal di Arena che arriva a tempo scaduto Barbetti colorato. Rossoblu i colori di casa, tanti anche i tifosi rossoneri arrivati a sostenere la Lucchese, che indossa, come ospite, la maglia bianca con bande larghe rossonere. Gli uomini di Torrente lavorano bene sulla catena di destra, dialogo Formiconi, Magni, Formiconi, pronto il cross si coordina Arena, bello il gesto ma non trova l'impatto per indirizzare a rete. Ballano i tifosi della Lucchese, gruppo molto nutrito. Rispondono i toscani, Ruggero per Semprini che da quella posizione ha abituato meglio i suoi tifosi.

Bella partita e ottime giocate come Tumbarello, apertura per Collodel, destro al volo, sfera alta, ma tutto molto bello. Ancora Tumbarello pericoloso, Ghidotti si oppone due volte. Gubbio, al quale basta anche il pareggio, vicinissimo al goal, quando Cittadino muove per il solito Arena, pallone dentro arriva Redolfi, traversa piena. Si entra nel momento clou del match, Corsinelli riceve si accentra e lascia partire il sinistro, Ghidotti giganteggia, poi sulla ribattuta Nicola Nanni non trova la porta. E' una di qua e una di là, Arena per Spalluto che prova a saltare Coletta, bravo a chiudere lo specchio.

Ottimo l'ingresso di Nanni che riceve e gira in porta, sfera non lontana dal palo difeso da Ghidotti. La Lucchese ci prova, ma anche il Gubbio non si accontenta, Francofonte dai 18 metri, difetta sempre la mira. Nel finale sul rinvio di Ghidotti, pasticcio dei due centrali della Lucchese, il piccolo grande Alessandro Arena se ne va, poi scarica dentro per il punto esclamativo su vittoria e passaggio del turno. Allo Stadio Barbetti di Gubbio, Gubbio batte Lucchese 1-0. Mercoledì secondo turno con Pescara – Gubbio.