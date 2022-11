SERIE C Il Gubbio cala il poker, Vis Pesaro ancora ko Al Benelli non c'è stata partita, tutto facile per la squadra di Piero Braglia

Vis Pesaro alla ricerca di una vittoria che manca da quasi due mesi, Gubbio per continuare la serie positiva dopo le vittorie con Lucchese e San Donato. Serata fredda al Benelli ma a scaldare gli animi ci pensa la squadra ospite. Sponda di Morelli per Arena che da due passi centra il palo. Una manciata di minuti e Mbakogu si divora cosi il pallone del vantaggio. Gol che arriva al minuto 26. Arena con caparbietà, lavora un bel pallone sulla sinistra e serve Morelli che tutto solo, fa 1 a 0. Vis Pesaro incapace di reagire, l'unico brivido per la retroguardia egubina arriva sull'uscita sbagliata del portiere Di Gennaro. Non c'è partita e in contropiede il Gubbio trova il raddoppio. Fa tutto Vazquez, controllo, dribbling e sinistro che trafigge Farroni. La squadra di Braglia gioca sul velluto e poco dopo cala il tris. La firma è quella di Mbakogu, gran destro, sotto l'incrocio dei pali per il 3 a 0. Della Vis Pesaro non c'è traccia, tranne il coraggioso tentativo di Bakayoko che di testa, centra il palo. Ci prova anche Fedato. Gran giocata del centravanti biancorosso e gran risposta del portiere Di Gennaro. La serata magica del Gubbio si completa con il contropiede di Spina che vale il 4 a 0. Terza vittoria consecutiva per il Gubbio che si conferma seconda forza del campionato, per la Vis Pesaro una serata da dimenticare il prima possibile.

