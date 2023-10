SERIE C Il Gubbio di rigore batte l'Olbia 1-0

La crisi è servita o quasi, l'Olbia si ferma anche a Gubbio e non fa punti da un mese. Fin dall'inizio i padroni di casa spingono alla ricerca del vantaggio: Rinaldi si fa trovare pronto. Ancora Rinaldi a fermare il Gubbio, questa volta sul tentativo di Spina. Prima della mezz'ora l'occasione più bella di tutto il primo tempo, Morelli di testa, Rinaldi alla grande tiene l'Olbia a galla. Gli ospiti si vedono con La Rosa e Ragatzu più che altro per allentare la pressione. Ripresa, sembra stregata per il Gubbio: fa tutto Di Marco e come Chierico da un passo non riesca a prendere la porta è mistero e tale rimane. Rinaldi graziato e Rinaldi sul pezzo quando sceglie il tempo ad anticipare Bulevardi. Dentro Nanni nell'Olbia che davanti non la tiene, il sammarinese arpiona e poi il rimpallo non gli dice bene. Di là il casus belli è questa strattonata su Bulevardi e vuol dire calcio di rigore. Va Bulevardi che angola e sfonda, con Rinaldi che sfiora, ma sfiora e basta. Reazione Olbia, bella sponda di Nanni, Cavuoti svirgola e chiede rigore e prende giallo per simulazione. L'ultima palla è ancora ripulita da Nanni per Dessena che mastica la conclusione. Solo angolo e 1-0.

