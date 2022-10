SERIE C Il Gubbio dilaga nel finale, 3 a 0 all'Imolese La squadra di Antonioli recrimina per un presento rigore nel finale del primo tempo.

Gubbio rinfrancato dall'importante vittoria ottenuta sul campo della capolista Fiorenzuola, Imolese reduce dal rocambolesco successo casalingo con la Carrarese. Braglia sceglie Mbakogu come unica punta mentre Antonioli rinuncia a Stijepovic, uomo partita nel turno infrasettimanale e si affida al tandem offensivo, formato da Pagliuca e Fonseca. Ed è proprio di quest'ultimo, la prima e unica palla gol del primo tempo. E' il decimo minuto quando l'attaccante ospite si divora cosi, il pallone del possibile vantaggio.

Il Gubbio prova a fare la partita ma le occasioni migliori sono per l'Imolese. Sul finire di tempo, presunto contatto tra Pagliuca e il portiere Di Gennaro. Il direttore di gara decide per la simulazione e ammonisce l'attaccante ospite, tra le vibranti proteste della squadra di Antonioli. Si va al riposo sullo 0 a 0 e Braglia rivoluziona la squadra con 4 cambi all'intervallo.

I nuovi innesti portano maggiore vivacità e i risultati cominciano ad intravedersi al 72esimo suggerimento di Corsinelli per il colpo di testa di Arena che centra in pieno la traversa. E' il preludio al gol che arriva un minuto più tardi. Capolavoro di Alessandro Arena che firma il vantaggio dei rosso-blu. Tecnica, potenza e precisione nel sinistro a filo d'erba del fantasista di Braglia. L'Imolese accusa il colpo e di fatto non c'è più partita.

Mbakogu arpiona un pallone in area e di potenza va alla conclusione, deviata in angolo da Rossi. Poco prima del novantesimo, arriva il 2 a 0. Controllo e gran destro di Toscano, per il raddoppio del Gubbio. In pieno recupero, i rosso-blu calano il tris, Contropiede di Arena per il sinistro vincente, firmato Spina. All'Imolese non basta un buon primo tempo, il Gubbio trascinato da un super Arena dilaga nel finale di partita. Allo Stadio Barbetti, Gubbio - Imolese 3 a 0.

