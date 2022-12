SERIE C Il Gubbio ferma il Pontedera, Toscano firma l'1-0 I rossoblu restano in scia della capolista Reggiana, i toscani cadono dopo 10 risultati utili.

Gubbio e Pontedera si prendono un tempo a testa, ma a differenza dei toscani Toscano gonfia la rete e la sfida tra due delle squadre più in forma va ai rossoblu. Che con l'1-0 in questione fanno 16 punti in 9 giornate e tengono la striscia della capolista Reggiana, che resta a +1.Viceversa il Pontedera torna a cadere dopo 10 risultati utili e scivola a -7 dalla vetta, mantenendo comunque il 4° posto con l'Entella.

Nel primo tempo poche emozioni, masolo ospiti: Bulevardi sbaglia tutto e la consegna a Izzillo, destro a giro da fuori e volo salvifico di Di Gennaro. Che potrebbe poco sul traversone di Perretta per l'inserimento di Aurelio che a due passi dalla porta manca clamorosamente lo specchio. E ancora Cioffi morbido per la testa di Nicastro, palla a lato.

Copione simile nella ripresa, ma a parti invertite: il Gubbio prende in mano le operazioni e ha l'occasionissima con Toscano che triangolando in verticale con Vazquez si costruisce in rigore in movimento ma calcia appena a lato. Toscano che comunque si fa perdonare all'81°, la punizione-schema di Arena lo libera appena dentro al limite e lui stavolta non perdona.

Gesto degli attributi oversize e Gubbio avanti, ma dopo 2' ci pensa Semeraro a complicare le cose: saltato Somma, l'esterno si butta platealmente simulando il contatto con Martinelli, l'arbitro è lì, non può cascarci e gli sventola secondo giallo e rosso. Una sciocchezza che non avrà conseguenze: allo scadere del 95° Spina chiude la combinazione tra Somma e Benedetti con un intervento tanto rischioso quanto preciso, l'arbitro invece del rigore fischia la fine e il Gubbio porta a casa la partita.

