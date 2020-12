Il Gubbio ha cambiato marcia e va a vincere in casa del Matelica 1-3

Le premesse che sarà un pomeriggio glorioso per il Gubbio si intuiscono subito: De Silvestro con il sinistro manda la sfera ad un soffio dal palo. E' un messaggio non codificato da un Matelica non brillante come al solito: il goal che sblocca lo dimostra : Cross di De Silvestro da destra, Gomez stacca di testa e buca le mani di Cardinali, nell'occasione non proprio reattivo il portiere del Matelica.





Per Gomez bimbo in arrivo. Il Matelica ha un giocatore che spesso sa fare la differenza Volpicelli. Balestrero si procura una punizione che il numero 7 di Colavitto trasforma in oro. Goal meraviglia del 28enne Emilio Volpicelli. Momento favorevole ai padroni di casa che incamerano entusiasmo dopo il pareggio: prima timide proteste per un contatto in area poi Bordo colpisce in pieno la traversa con un sinistro potente e quasi perfetto. E' un primo tempo pieno di emozioni e capovolgimenti di fronte: sull'angolo Ferrini anticipa tutti e colpisce la trasferta, la difesa del Matelica non pulisce l'area di rigore e lo stesso Ferrini da terra la spinge in porta.





Nella ripresa cala il ritmo e il Gubbio la chiude con una conclusione di Shady Oukhadda destro che si infila nell'angolo. Nel finale il Matelica prova a riaprirla ma il risultato non cambierà più. Allo stadio Helvia Recina di Macerata, Gubbio batte Matelica 3-1