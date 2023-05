Il Gubbio ha un piede nei quarti. Ancona grande rimonta

Il Gubbio ridimensiona la Virtus Entella e si porta in netto vantaggio. Al Barbetti è rumba rossoblu fin dalle prime battute. Di Stefano assiste Spina, conclusione respinta da Borra, poi sulla prosecuzione Di Stefano calcia alto. Nel finale di frazione proteste Virtus Entella, per la spinta in area Portanova – Faggioli, l'arbitro decide di lasciar proseguire. Ad inizio ripresa il Gubbio spinge forte. Batti e ribatti in area con doppia conclusione di Di Stefano, sulla seconda Borra respinge corto, e Bulevardi scarica in porta per il meritato vantaggio rossoblu. Sulle ali dell'entusiasmo e con la Spina nel fianco in tutti i sensi il Gubbio raddoppia a stretto giro. Il numero 28 fa impazzire la difesa ligure, sinistro a giro, smorzato da Borra sui piedi di Di Stefano, tap in e 2-0. Diventa protagonista l'arbitro quando estrae il rosso diretto per Morelli. Espulsione eccessiva nei suoi confronti per aver sbracciato su Favale. Il Gubbio in inferiorità si abbassa, la Virtus Entella spinge ma il risultato non cambierà più al Barbetti di Gubbio, Gubbio batte Virtus Entella 2-0.

Striscione applauditissimo dedicato alle popolazioni colpite dall'alluvione. Il Lecco di Luciano Foschi comincia alla grande mettendo spalle al muro l'Ancona. Diverse le palle gol costruite, prima di trovare la rete del vantaggio con una palla inattiva. Punizione respinta corta dalla difesa dorica, la sfera arriva a Celjak che non sbaglia in posizione regolarissima. Risponde l'Ancona con la sfortunata traversa colpita da Moretti che sfrutta l'ottimo lavoro di Martina a sinistra, ma viene fermato dal legno. A proposito di traversa, guardate cosa inventa il Lecco. Dal calcio d'angolo palla diretta a Giudici, destro violento, preciso, micidiale, tocca Perucchini che devia quel tanto che basta per mandarla sul legno, sarebbe stato il gol dell'anno. Il Lecco trova il raddoppio con Buso, bravo ad accentrarsi e calciare in porta sfruttando un'evidente deviazione. Sembra tutto perfetto per la squadra di Foschi che inspiegabilmente nel finale si spegne. Prezioso risolve una mischia infinita e accorcia le distanze per la squadra di Marco Donadel. Poi in pieno recupero la forza dei dorici mai domi emerge con la finalizzazione Petrella. Qualificazione che resta apertissima. Al Del Conero di Ancona, Ancona – Lecco 2-2.