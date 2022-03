SERIE C Il Gubbio in rimonta vince a Siena (1-2)

In 45 minuti, i secondi, il Gubbio ribalta il Siena e torna dal Franchi con un colpo da play off. Avvio ospite con Di Noia che spinge il contropiede, poi lascia ad Arena e l'azione verrebbe da dire "si arena". Di là Caccavallo prova la cosa difficile, preparazione ok, esecuzione decisamente impennata. Partita aperta, Gubbio ancora vicino al vantaggio: questa volta è il sinistro di Francoforte a finire appena largo sul palo. Il gol arriva, solo che lo segna il Siena. Caccavallo si prepara per il cross, poi vede lo spazio e la fa girare di giustezza fino all'angolo lontano. Un gran gol che porta il Siena avanti all'intervallo.

Ma al ritorno in campo è quasi subito pari. Perchè in mischia Farcas la tocca col braccio e l'arbitro è ben messo per vedere tutto. Sul rigore Sainz Maza è perfetto. Ristabilito il pari, torna la partita da tripla che è stata nel primo tempo: qui Francoforte va troppo debole tra le braccia di Lanni. Si rivede il Siena, Disanto velenoso su punizione, Meneghetti alza in angolo. Il Gubbio si lancia in contropiede con Tazzer che fa tutto da solo ignorando anche un paio di compagni messi meglio di lui. Comunque il gol arriva a stretto giro, con Arena che la mette e D'Amico sfila dietro la sonnacchiosa difesa del Siena. Lo strappo avvicina gli umbri ai play off, al Siena resta l'ultima mischia risolta di pugno da Meneghetti.

