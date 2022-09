Il Gubbio mantiene l'imbattibilità casalinga. Con l'Entella è 0-0

Al Barbetti sotto la pioggia i primi sentitissimi applausi sono per i campioncini del futuro. Istantanea da ricordare. Gubbio – Virtus Entella è il match clou della quinta con la squadra di Braglia lanciatissima e i liguri già in affanno dopo le due sconfitte consecutive. Barlocco si fa tutta la fascia cross perfetto, Merkaj e Faggioli in ritardo all'appuntamento. Pericolosi i rossoblù, quando Tazzer mette i mezzo una deviazione favorisce Vasquez, De Lucia si oppone e salva l'Entella. Di Gennaro portiere del Gubbio compie una grande intervento sulla conclusione di Tascone dai 25 metri. Stile, e concretezza nella parata del numero 1 rossoblù. Sempre Tascone con il piede caldo, una deviazione della barriera inganna Di Gennaro che non può far altro di tirare un grosso sospiro di sollievo. Di Cosmo alla Roberto Mancini contro il Parma, era il 17 gennaio 1999, in questo caso solo esterno della rete. Apprezzabile il gesto. Il Gubbio chiude in crescendo ma il risultato non si sblocca. Finisce con la squadra di Braglia che mantiene l'imbattibilità interna. Allo Stadio Barbetti di Gubbio, Gubbio – Virtus entella 0-0.