SERIE C Il Gubbio non sfonda, il Mantova prende il punto che voleva (0-0)

Il Mantova tiene lo 0-0 fino alla fine che per il Gubbio vuol dire mancato aggancio alla zona play off. Padroni di casa attivi nel primo tempo, ma di cosa clamorose ne escono davvero poche. Gomez trova Tosi pronto ad una risposta non difficile. Gubbio cerca di trovare il modo di sbloccarla, dopo un cross ribattuto spara Ferrini che però va altissimo. E' la volta di Formiconi con il destro a cercar gloria, Torrente non la prende benissimo. In una prima mezz'ora a senso unico gli umbri producono in serie, senza però sfondare. Tosi sbriga l'ordinario su Pellegrini. Ecco il Mantova che alza la testa in contropiede, la conclusione di Cheddira è però lontana dalla porta. Pasquato, su punizione sempre un pericolo, questa volta si limita a telefonare a Tosi. E prima dell'intervallo il Barbetti bolle per questo intervento al limite oppure oltre il limite che non porta il richiestissimo rigore.

Ripresa, ritmi più blandi e apparecchiata generale per lo 0-0 a tutto vantaggio del Mantova che fa la prima cosa. Zamarion ferma Di Molfetta. Il Gubbio si vede più di rado rispetto ai primi 45, Sainz Maza, ma senza gol. E nel finale un contropiede dei virgiliani rischia di potare il match tutto dalla parte ospite. Sarebbe stato troppo, il Gubbio perde un'occasione forse decisiva per entrare nelle 10.

