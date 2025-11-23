TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:23 Errata uguaglianza nell'accesso alla salute: documento del Comitato Sammarinese di Bioetica 19:13 Elezioni Giunte: il report finale del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa 18:07 Si di Kiev al piano concordato con gli USA 17:56 "Mappamondo cancellato": Emilio Isgrò dona una sua opera a San Marino 16:05 Fsgc, un calcio a portata di tutti e più ambizioso nel nuovo piano strategico 15:19 Tentate truffe a San Marino: si fingono Carabinieri per chiedere denaro, gioielli e valori 14:07 Un 25 novembre per sensibilizzare su violenza e molestie nei luoghi di lavoro 11:32 Frontalieri italiani preoccupati per la riforma IGR: l’allarme dell’AFIS 10:31 Elezioni Giunte di Castello: ecco tutte le preferenze
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Il Gubbio rallenta il Ravenna, i romagnoli pareggiano 1-1

Romagnoli in vantaggio dopo appena 23 secondi, poi il pari su rigore degli ospiti.

di Elia Gorini
23 nov 2025

Solo un pari per 1-1 tra Ravenna e Gubbio, con i giallorossi che allungno la striscia di risultati utili consecutivi a cinque, trovando il secondo pari consecutivo dopo tre vittorie di fila. E pensare che al Ravenna basta un minuto per sbloccare la partita. La squadra di Marchionni ci mette appena 23 secondi per firmare il vantaggio con Di Marco che risolve una mischia in area di rigore. La partita dei giallorossi sembra in discesa. Altro indizio l'occasione mancata dal Gubbio al 27' quando la difesa, troppo alta dei romagnoli, si fa prendere in contropiede e Minta si presenta davanti ad Anacoura. Il portiere giallorosso salva tutto. Al 31' il portiere del Ravenna interviene in ritardo su Minta. Il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta La Mantia che spiazza Anacoura. Prima della chiusura di tempo, gran conclusione di Tenkorang, mancino che termina di poco a lato. Nella ripresa gran bella azione del Ravenna che costruisce sulla destra con un buon fraseggio, sul cross sul primo palo arriva la chiusura del portiere ospite. Ancora i romagnoli, gran sinistro di Falbo, respinto con i pugni da Bagnolini. Il Ravenna ci prova fino alla fine ma non trova il guizzo vincente. Dopo il recupero è 1-1 contro il Gubbio.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio