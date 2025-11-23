Il Gubbio rallenta il Ravenna, i romagnoli pareggiano 1-1

Solo un pari per 1-1 tra Ravenna e Gubbio, con i giallorossi che allungno la striscia di risultati utili consecutivi a cinque, trovando il secondo pari consecutivo dopo tre vittorie di fila. E pensare che al Ravenna basta un minuto per sbloccare la partita. La squadra di Marchionni ci mette appena 23 secondi per firmare il vantaggio con Di Marco che risolve una mischia in area di rigore. La partita dei giallorossi sembra in discesa. Altro indizio l'occasione mancata dal Gubbio al 27' quando la difesa, troppo alta dei romagnoli, si fa prendere in contropiede e Minta si presenta davanti ad Anacoura. Il portiere giallorosso salva tutto. Al 31' il portiere del Ravenna interviene in ritardo su Minta. Il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta La Mantia che spiazza Anacoura. Prima della chiusura di tempo, gran conclusione di Tenkorang, mancino che termina di poco a lato. Nella ripresa gran bella azione del Ravenna che costruisce sulla destra con un buon fraseggio, sul cross sul primo palo arriva la chiusura del portiere ospite. Ancora i romagnoli, gran sinistro di Falbo, respinto con i pugni da Bagnolini. Il Ravenna ci prova fino alla fine ma non trova il guizzo vincente. Dopo il recupero è 1-1 contro il Gubbio.







