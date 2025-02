SERIE C Il Gubbio resta in 10, l'Arezzo non punge e salta la panchina di Troise (0-0)

Dalla settimana di bufera e ritiro l'Arezzo esce con un brodino tiepido e insipido. Tale è il pari in casa di un Gubbio ridotto in 10 per quasi un tempo e comunque capace di far le cose migliori. Corsinelli di testa fuori apre un lunch match con poca roba nel menù. Meglio i padroni di casa nella prima parte di tempo pur senza pungere più di tanto, Prima dell'intervallo il diagonale di Montini letto bene da Venturi interrompe gli sbadigli. Ripresa con possibile svolta, Rosaia già ammonito ferma fallosamente Pattarello e prende il secondo giallo. Ci sono 40 minuti più recupero, ma l'Arezzo crea in tutto una palla gol e lo fa con Pattarello che la mette e Montini prova ad inventarsi un tacco sul quale Venturi soffia e prega. L'Arezzo non sfonda e rischia, la pallaccia di Gilli fa tremare Trombini che si salva in qualche modo ad un passo dal frittatone. I toscani non riescono ad approfittare dell'uomo in più. Gigli di testa non trova la porta e l'ultima mischia non cambia le cose. Ogunseye affossa il suo marcatore e quando la scaraventa in porta è già tutto fermo. Lo 0-0 pallido è servito.

