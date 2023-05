Il Gubbio rimonta (1-1) ed elimina il Pontedera

Di pari in pari il Gubbio sbarca alla fase nazionale. Il secondo 1-1 consecutivo, questa volta soffertissimo, manda avanti la squadra di Braglia e ferma la corsa di un Pontedera che seppure in 10 per un tempo se l'è giocata al meglio. Minuto 6, Toscano al volo. Siano in due tempi. La situazione si sblocca quando Bonini si appoggia su Peli che cade volentieri. La decisione del rigore, contestata dai padroni di casa, consente a Nicastro di metterla là dove non si può parare. Sul Barbetti piove e il Gubbio si impantana. Di Stefano prova con una mandrakata, Siano in acrobazia si salva. Sempre Di Stefano a dare imprevedibilità all'attacco di Braglia, stavolta il sinistro prende la via lattea. Bella azione prima dell'intervallo. I rossoblù manovrano, al momento di colpire Redolfi fa cilecca. Ripresa, svolta definitiva. L'incrocio con Peli stavolta porta Nicolao a terra. Il secondo giallo costringe Pontedera all'inferiorità numerica e alla trincea. Punizione di Toscano, ma non ci sono novità. Spazi chiusi, e quando il Gubbio arriva a dama spunta Siano versione Superman a inventarsi la parata del giorno. Quando ormai c'è tempo sono per le mischie, su questa palla morbida Semeraro spunta tra i centrali toscani e salva il Gubbio. Il clima si infuoca, ma gli umbri sbarcano non senza affanno, alla fase nazionale.