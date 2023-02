SERIE C Il Gubbio rimonta, solo pari per una buona Imolese (1-1)

Su Imola diluvia, ma con Antonioli in panchina l'Imolese è un'altra squadra. Il Gubbio rimedia un pari, ma soffre fino alla fine. Dopo un avvio ospite, l'Imolese entra in partita. D'Auria su punizione che gira lenta e non scende. Il vantaggio rossoblù arriva prima dell'intervallo. D'Auria combatte, difende palla e scarica, Greco tampona sulla sberla e poi si fa infilare da Zanini. Gubbio protesta per un possibile fuorigioco che per arbitro e assistente, però, non c'è. Ripresa, la pioggia rende il campo di complicata traduzione, il Gubbio si butta avanti Vasquez trova il buco giusto, ma conclude stanco su Rossi. Dall'altra parte l'Imolese la può quasi chiudere, il destro di Zanon su ribattuta va poco oltre l'angolo lontano. Altra occasione locale, Greco d'istinto alza un altro possibile problema. Arriva il pari a 10 dalla fine e c'è un po' di campo bagnato e un po' di Rossi sorpreso a far diventare decisivo il tiro di Semeraro. Ma prima di arrendersi all'1-1 l'Imolese ci prova ancora. Ultima mischia, Fort la gira, Greco salva il Gubbio. Ma è davvero un'altra Imolese.

