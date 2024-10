Il Gubbio rinasce sul campo del Pineto (1-2)

Pineto-Gubbio

Continua la minicrisi del Pineto che non vince da 5 partite, finisce quella del Gubbio dopo due ko consecutivi: si accentra Tommasini e spara: c'è Tonti. C'è anche Venturi subito dopo quando Bruzzaniti cerca la porta. Vantaggio dei padroni di casa in tre passaggi, Tonti va da Fabrizi che ripulisce per Bruzzaniti. Mirino lucidato sull'angolino lontano dove Venturi pur allungandosi non può arrivare. Il gol ha lo strano effetto di spegnere il Pineto, di qui in poi solo Gubbio. E pari. Minuto 40: la torre favorisce la girata di Tozzuolo che spacca la porta.

Prima dell'intervallo il mondo del Gubbio è già capovolto, gran movimento di Tommasini che scappa via e Borsoi gli mette la cintura. E' calcio di rigore per il Gubbio e lo stesso Tommasini fa palla di qua e portiere di là. Ripresa col Pineto che accusa l'1-2, destro di Corsinelli fuori.

E fuori anche Iaccarino con il Gubbio che non la chiude, Ma subisce in tutto qualche mischia, qui Venturi travolto e tutto fermo. Nel finale l'occasione tris viene negata dall'arbitro che non vede questo braccio fermare il tiro dello scatenato Tommasini. E allora i padroni di casa dall'angolo costruiscono la palla anche per far 2-2. Nel finale Tonti si allunga per negare il timbro a Facci, ma il fischio arriva qualche secondo dopo e il Gubbio si prende la vittoria.