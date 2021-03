SERIE C Il Gubbio sbaglia un rigore e la Feralpi passa 1-0 La decidono il 13° centro di Scarsella e De Lucia, che nel finale neutralizza Gomez.

Si ferma al Turina la corsa del Gubbio, reduce da tre vittorie e sette risultati utili in fila e stavolta steso dalla FeralpiSalò, altalenante ma pur sempre sesta in classifica. L'1-0 sta nei guanti di De Lucia – che para pure un rigore – e nel solito Scarsella, che al 20°, sul lancio di prima di Carraro, ha la meglio nel contrasto con Munoz e sigla il suo 13° gol: meglio di lui, nel girone, solo Bortolussi e Guccione. In quello in questione c'è l'ombra di un tocco di mano, l'arbitro però giudica regolare e convalida. Per il resto, quel poco che c'è è del Gubbio. Pericoloso già qualche minuto prima del vantaggio gardesano, con Pellegrini che addomestica la svirgolata di Pasquato, elude Miracoli e centra la traversa.

Poi il nulla fino ai 10' finali, quando gli ospiti si svegliano e per poco non l'acciuffano. Sainz Maza sovrasta Bergonzi ma inzucca a lato, poi, sul tentato spunto di Hamlili, Gomez si fionda sul pallone vagante e crolla sulla spinta di Farabegoli. Rigore e sul dischetto va proprio Gomez, De Lucia però intuisce il lato e la toglie dall'angolo basso. Il duello tra gli ex Serie A si ripropone in avvio di recupero sul corner di Sainz Maza, De Lucia vola anche sul colpo di testa dell'ex Verona e blinda il successo dei suoi.

