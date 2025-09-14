Il Gubbio sbanca il Morgagni: 1-0 al Forlì

Un goal a inizio ripresa basta al Gubbio per infliggere la seconda sconfitta stagionale al Forlì e restare imbattuto. Il risultato però non offre un racconto veritiero della gara, che è stata piuttosto vivace e ha proposto occasioni interessanti da un lato e dall'altro.

Meglio il Gubbio, all'inizio, che negli otto minuti iniziali si presenta tre volte di fronte a Martelli con Tommasini. Prima il portiere forlivese alza in angolo un suo colpo di testa destinato sotto alla traversa. Poi ne respinge il tiro in rovesciata dal limite dell'area piccola, infine blocca un tentativo di deviazione dell'attaccante, piuttosto debole, su calcio d'angolo. La parata più importante del primo tempo, però, Martelli la effettua alla mezzora, quando Tommasini entra in area, lascia sul posto il marcatore e cerca il secondo palo con un rasoterra, trovandone la respinta d'istinto.

Il Forlì si sveglia al 38' ed è di nuovo decisivo un portiere, stavolta Bagnolini. Macrì crea un corridoio per Farinelli che da sinistra calcia a incrociare. Dopo la respinta del numero 1 ci prova Saporetti in mezza rovesciata, trovando ancora la parata del portiere, che poi si fionda Macrì, chiudendogli lo specchio della porta e costringendolo a tirare alto.

A inizio ripresa, ecco il goal del Gubbio. Il calcio di punizione dalla destra di Carraro spiove in mezzo all'area, dove Signorini salta più in alto di tutti e gira di testa, superando Martelli. Il Forlì accusa il colpo e non riesce a organizzare l'offensiva fino ai minuti di recupero, quando sfiora il pareggio in tre occasioni. Al 91' Manuzzi, dal limite, prova di punta ad anticipare il subentrato Krapikas, che respinge in tuffo. Poi Petrelli calcia a incrociare di sinistro dall'interno dell'area, andando vicino al palo lontano, infine Manuzzi ha di nuovo la palla dell'1-1, in area piccola, ma il suo tiro al volo finisce altissimo.

Nel momento del massimo sforzo, il Forlì rischia anche di subire la seconda rete, quando Ghirardello in contropiede si allarga, salta il portiere e calcia a porta vuota dal limite, trovando però la respinta di De Risio sulla linea. Al Morgagni finisce 1-0 per il Gubbio. Gli umbri restano imbattuti e salgono a quota 8, il Forlì, scavalcato in classifica, resta fermo a 6 punti.







