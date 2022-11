SERIE C Il Gubbio sbanca Lucca, pareggi tra San Donato ed Entella e nel derby Vis Pesaro – Fermana Arena trascina il Gubbio. L'Entella non va oltre al pari con il San Donato Tavarnelle, pareggio anche tra Vis Pesaro e Fermana

Succede tutto nella ripresa tra San Donato Tavarnelle e Virtus Entella. I liguri vanno sotto quando Marzieri lascia partire un destro che non viene controllato da De Lucia, in questo caso grandi responsabilità del portiere dell'Entella. Risposta della squadra di Volpe con la rovesciata di Palmieri che finisce sulla traversa, arriva Zamparo che la spinge dentro, secondo i difensori del San Donato con un braccio, ma l'arbitro convalida. Allo Stadio Brilli Peri di Montevarchi, San Donato Tavarnelle – Virtus Entella 1-1.

Il Gubbio è trascinato da Alessandro Arena. Molto contestato il rigore concesso alla squadra di Braglia per il presunto fallo di Tiritiello su Corsinetti. L'arbitro a pochi metri concede il calcio di rigore, realizzato dal gioiellino rossoblu. Proteste ancora la Lucchese perchè non viene concesso il rigore per fallo di Corsinetti su Mastalli. Tiritiello secondo giallo e Lucchese sotto anche di un uomo. Per i toscani si complica tutto e Alessandro Arena fa doppietta personale nella ripresa e chiude la contesa. Troppo nervosismo, mischia furibonda, volano manate a farne le spese un dirigente della Lucchese e Corsinetti. Al porta Elisa di Lucca, Gubbio batte Lucchese 2-0.

Pareggio anche nel derby marchigiano tra Vis Pesaro e Femana. Grandissimo gol di Fedato per il vantaggio della Vis Pesaro. Gol di rara bellezza anche quello di Bunino che al 90esimo pareggia i conti. Allo Stadio Benelli di Pesaro, Vis Pesaro – Fermana 1-1.

