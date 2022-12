Il Gubbio stende il Siena con un gol per tempo (2-0)

Subito a comandare la partita gli umbri, Arena all'improvviso idea fuori di niente. Si gioca ad una porta al Barbetti, questa cosa di Bulevardi è larga non di molto. Ma è nella seconda metà del primo tempo che il Siena fatica e si difende con affanno. Vazquez è il trascinatore dei suoi compagni che intanto costruiscono la pallissima per il vantaggio. Spunto di Morelli, scambio con Arena e conclusione, la difesa da una mano a Lanni che non ci sarebbe arrivato. Prima dell'intervallo il Gubbio spreme il succo di un dominio pressoché assoluto. Vazquez su punizione fa esplodere il Barbetti. Ripresa, il Siena prova a rimediarla, ma l'impressione di solidità dei padroni di casa è totale anche se nella prima parte preferiscono ripartire. Castorani, Di Gennaro tocca il primo pallone della sua partita, e poi forse l'unica versa occasione ospite.

Arras servito da Castorani prova un'idea di pareggio sulla quale esce bene Di Gennaro. E' il momento migliore degli ospiti, Arras di testa con palla che si impenna e diventa di Di Gennaro. Passano i minuti, il Siena sfuma la sua pressione e il Gubbio esce di personalità. Di Stefano si gira e calcia, la difesa si sostituisce a Lanni. A 5 dal 90' i giochi si chiudono sul serio, Arena per Toscano, destro e 2-0. Nel recupero solo per la cronaca l'espulsione di Bonini, ma intanto il Gubbio è già salito a 35.