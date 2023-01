Il Gubbio stoppa la rincorsa dell'Entella

Entella - Gubbio

Due squadre che vengono da momenti diametralmente opposti: il Gubbio 4 sconfitte consecutive, la Virtus Entella 4 vittorie consecutive. Sono i rossoblu di Braglia a partire meglio. Sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, la sfera arriva sul secondo palo dove Portanova indirizza verso la porta senza dare troppa potenza, Borra blocca. Arena dalla distanza, ancora attento il portiere ligure. Sempre e solo Gubbio, Toscano vola sulla sinistra, ma la conclusione non crea troppe apprensioni. Ancora Arena dalla distanza, Borra si distende e para. La Virtus Entella subisce l'intraprendenza rossoblu, Morelli sfonda a destra, poi conclude a rete, Zappella, salva la sua porta a portiere battuto. Ci vogliono quasi 70 minuti per vedere i liguri calciare in porta. Lo fa Faggioli, Di Gennaro molto attento. Sugli sviluppi del corner, si alza Reali, ancora Di Gennaro a salvare il Gubbio dall'improvvisa uscita dal torpore biancoazzurra. Altro corner, Mancino a rientrare di Ramirez sul primo palo con Zamparo che va a colpire verso la porta con Di Gennaro che finisce a terra. Sulla linea di porta insacca Reali ma l'arbitro aveva già fermato il gioco per una carica sull'estremo difensore eugubino e annulla. Contatto Toscano – Barlocco, tutto regolare per l'arbitro sul proseguo dell'azione ancora Toscano di testa blocca Borra. La Virtus Entella scivola a – 9 dalla vetta, il Gubbio può già preparare i play off. Allo stadio comunale di Chiavari, Virtus Entella – Gubbio 0-0.