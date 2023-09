SERIE C Il Gubbio torna a sorridere al "Barbetti": 1-0 alla Vis Pesaro

Due pareggi e due rigori dopo, il Gubbio trova per la prima volta in stagione i 3 punti al “Barbetti”. 1-0 nella classica alla Vis Pesaro, con il penalty siglato da Montevago. Nei primi 40 minuti i ragazzi di Braglia creano almeno 4 nitide occasioni da gol, la prima dopo soli 30 secondi: Galeandro si inserisce con i tempi giusti e gira di testa, non trovando lo specchio di un soffio. Poi Portanova prende la mira da fuori, tiro insidioso e deviato in corner da Neri. Prova a farsi vedere anche la Vis con Marcandella da lontanissimo, sfera che si abbassa troppo tardi. Torna ad essere un dominio rossoblu, doppia chance per Montevago: il 9 prima calcia addosso a Neri, poi fa un bel movimento sul servizio di Galeandro ma l'estremo difensore marchigiano dice ancora una volta di no. In chiusura di frazione succede di tutto: Spina anticipa Marcandella che lo stende, e il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Dagli 11 metri Mercadante incrocia con il mancino, ma troppo: palla che termina direttamente sul fondo e occasione clamorosamente sciupata. Ma il destino sorride al Gubbio che, un giro di lancette più tardi, torna nuovamente sul dischetto per il tocco con il braccio di Tonucci. Cambia il rigorista e questa volta Montevago fa centro. 1-0 Gubbio all'ultimo secondo del primo tempo.

Nella ripresa non arriva la reazione della Vis, e il Gubbio continua a collezionare occasioni. Sempre con il solito Montevago che in questo caso spedisce alle stelle da pochi passi. Ci prova anche Morelli in avanzata personale, Neri si fa trovare pronto e Montevago calcia fuori sulla ribattuta. L'1-0 resta un risultato pericoloso ma Pesaro non ha le forze di far male in avanti e allora gli eugubini – nonostante altre chance sprecate nel finale – lo portano fino al 90'. 9 punti in 5 partite, solo 4 gol fatti ma anche 0 sconfitte: un Gubbio cinico continua a risalire la classifica.

