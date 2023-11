SERIE C Il Gubbio torna a vincere, 5-2 al Sestri Levante

Dopo 2 punti in 4 turni il Gubbio si ritrova in una pirotecnica vittoria sul Sestri Levante, che regge fino al 70° e poi, in 2', viene sommerso in un 5-2. I rossoblu umbri danno un colpo di vita alla classifica e si ri-consolidano nei playoff, viceversa quelli liguri restano piantati nei playout.

Si comincia al 18° Udoh sterza e va in area da Spina, l'incrociata è debole ma diventa assist perfetto per la puntata a rete di Di Massimo. Ancora Gubbio con Spina che aggancia e scarica senza inquadrare, si cambia fronte ed è patta: Furno imbuca e scatena un flipper risolto da Troiano, che riceve da Sandri e, dopo che Signorini gli respinge il destro, fa centro di sinistro.

Il grosso dello show arriva con l'avvio di ripresa, quando tra 55° e 57°, succede di tutto: Spina sfrutta la boa di Di Massimo e calcia dal limite, la deviazione di Regini taglia fuori Anacoura e il Gubbio torna avanti. Poi, la vera porta scorrevole dell'incontro: Troiano e Gala imbastiscono e Forte calcia a botta sicura, ma Vettorel para e nega il pari al Sestri; la difesa allontana lungo a sinistra per Udoh che mette giù e, con calma, va da Di Massimo, palla a Spina che dalla mezzaluna si fionda in area e scocca il sinistro che dice doppietta e allungo.

Eppure non è questa beffa a dare la mazzata ai liguri, perché da lì a poco Sandri lancia e Forte scappa a Pirrello, involandosi a riaprire il discorso. Per il sigillo definitivo, ci vogliono i 2' di fuoco eugubini: Rosaia tenta due volte il tiro e al secondo giro il pallone schizza da Pirrello, che mentre il Sestri invoca un fuorigioco che non c'è salta Anacoura e riallunga. E ancora Rosaia per Mercadante, tocco dentro da Udoh che si gira e infila tra le gambe di Anacoura quello che, stavolta, è lo strappo definitivo.

