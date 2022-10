Il Gubbio vince a Carrara e vola in testa (0-2)

Cambio della guardia, il campionato ha una nuova capolista. E' il Gubbio che batte e scavalca la Carrarese agganciando il Siena. Si mette subito alla grande per gli uomini di Braglia: il cross di Morelli intercettato dal braccio di Cicconi. E' rigore affidato allo specialista Vaquez. Il Gubbio va avanti. E la maturità degli umbri si vede ora quando prendono il centrocampo e si mettono al controllo pressoché totale delle operazioni. Stop e sinistro di Cicconi è rarissimo squillo carrarese. Il Gubbio produce e i padroni di casa resistono solo grazie alla bella giornata di Satalino. Cominciata così così su Mbakogu e continuata da protagonista assoluto. Qui è decisivo il portiere scuola Sassuolo su Bonini. E prima dell'intervallo si rinnova il duello con Mbakogu.

Ripresa e stessi protagonisti, questa volta Satalino contro Mbakogu ci mette anche il palo, ma solo grazie a questa serie di super parate la partita resta aperta. Proteste locali per questo tocca sul quale l'arbitro decide di sorvolare. Un brivido che passa in fretta perché la Carrarese resta in 10: Bozhanaj qui spende un fallo tattico su Spina punito col rosso. E per completare la giornataccia, non riuscendo il Gubbio a raddoppiare, la Carrarese si fa gol da sola. L'impacciatissimo Imperiale la da ad Arena che fa 0-2 e lancia Gubbio a comandare.