SERIE C Il Gubbio vince a Olbia con un super Arena Terza vittoria consecutiva per la squadra di Piero Braglia

Olbia alla ricerca di una vittoria che manca dalla prima giornata di campionato, Gubbio per conquistare il quarto successo esterno consecutivo. Assente Nicola Nanni, tra i padroni di casa c'è Filippo Fabbri con una maglia da titolare. Ospiti con il collaudato modulo che prevede Spina, Vazquez e Arena alle spalle dell’unica punta, Mbagoku. Passano appena sei minuti e il Gubbio è già in vantaggio. Splendida punizione di Alessandro Arena che sblocca la partita. Nulla da fare per il portiere Gelmi sul sinistro del fantasista rosso-blu. La reazione dei sardi arriva sempre su punizione. Ci prova La Rosa con un destro a giro che finisce di poco alto sulla traversa. Poco dopo la mezz'ora, il raddoppio del Gubbio. Arena controlla un pallone deviato sul destro di Mbagoku e deposita in rete il 2 a 0. Quarto centro in campionato per il giovane attaccante siciliano. L'Olbia accusa il colpo e la squadra di Braglia cala il tris. La ripartenza ospite è micidiale come il sinistro radente di Spina che firma il 3 a 0. Sul finire di tempo, suggerimento di Ragatzu per il colpo di testa vincente di Contini. Olbia che riduce le distanze e si va al riposo sul punteggio 3 a 1 per la squadra ospite. Secondo tempo. Il solito Arena mette il panico nella retroguardia sarda e serve Spina per un diagonale completamente fuori misura. L'Olbia potrebbe riaprire la partita in due occasioni. Prima è bravo il portiere Di Gennaro ad evitare un possibile autogol, poi è Travaglini che non riesce ad impattare sul diagonale di Occhioni. Nel finale, Gubbio vicino al poker. Vitale dal limite, centra il palo alla destra di Gelmi. E' l'ultima emozione di una partita vinta meritatamente dal Gubbio che conferma il primo posto in classifica. Per l'Olbia invece fischi e contestazione dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime 5 giornate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: