SERIE C Il Gubbio vince al 94': Legnago battuto 2-1 Il rigore di Pellegrini lancia i rossoblu a ridosso della zona play-off mentre, per i veronesi, è la quinta sconfitta consecutiva.

Il film di Legnago-Gubbio ha un grande inizio e un finale “thriller”, nel mezzo poche emozioni da una parte e dall'altra. Alla fine sono i rossoblu a sorridere, in una delle ultime chance per non perdere definitivamente il treno play-off. Il Legnago - arrivato a 5 ko consecutivi - parte meglio: Bulevardi prende la mira, Megelaitis intercetta con un braccio ma è ancora il 27 a mettere tutti a tacere. Destro a giro da fermo e palla sotto l'incrocio, là dove Zamarion non può farci nulla. La magia di Bulevardi viene, però, cancellata qualche minuto dopo dall'esperienza di Juanito Gomez. L'argentino ex Verona raccoglie la torre di capitan Malaccari e batte Pavoni, non perfetto nell'occasione. Otto minuti ed è tutto come prima. Gomez sfiora la doppietta a stretto giro di posta ma non inquadra lo specchio su cross di Megelaitis, sull'altro versante Giacobbe va a botta sicura ma Bondioli si sostituisce ai difensori eugubini e la palla termina sul fondo.

[Banner_Google_ADS]



Ripresa. Megelaitis si conferma tra i centrocampisti più interessanti della categoria: incursione del lituano e diagonale fuori, non di molto. I ritmi si abbassano fino ad arrivare – come detto – agli ultimi minuti: mancino al volo di Chakir che si stampa sul palo. Urlo strozzato in gola per i biancazzurri e il Gubbio ci crede: contrasto in area tra Pellegrini e Ricciardi, il direttore di gara assegna il calcio di rigore agli ospiti. Il 9 si presenta sul dischezzo, spiazza Pavoni e regala tre punti d'oro agli uomini di Vincenzo Torrente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: