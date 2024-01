Il Gubbio vince ancora

Sfida play-off alla stadio Pavone Mariani dove il Pineto, autentica sorpresa del girone B, ospita il Gubbio. I padroni di casa si affidano alla coppia d'attacco formata da Volpicelli e Chakir mentre Braglia risponde con Di Massimo e l'ex Cesena Udoh. Pronti, via e il Pineto passa in vantaggio. La firma è del solito Volpicelli che dopo appena 17 secondi batte Vettorel con un preciso diagonale. Decimo gol in campionato per l'attaccante di Daniele Amaolo. Colpito a freddo il Gubbio non si scompone e dopo 8 minuti trova la via del pareggio. Udoh con lo scavetto anticipa l'uscita di Tonti per l'1 a 1. Sesto centro stagionale per l'attaccante rosso-blu. Una manciata di minuti ed è ancora Udoh protagonista. Sulla sponda di Di Massimo, controllo e tocco morbido sopra la traversa. Gubbio più propositivo e sul rilancio sbagliato di Tonti, Chierico a porta vuota, manca il bersaglio. Dalla parte opposta, bella iniziativa di Volpicelli per l'inserimento di Manu che serve Germinario chiuso dalla retroguardia ospite. Poco prima del riposo, il Gubbio capovolge il risultato. Di Massimo serve in profondità Udoh che salta Tonti e restituisce al compagno di reparto, il pallone che vale il vantaggio della squadra umbra. Secondo tempo ed ennesimo colpo di scena. Di Massimo entra in contatto con un avversario ed il direttore di gara non ha dubbi nell'estrarre il cartellino rosso. Gubbio avanti di un gol ma in dieci uomini. In mezzo alla girandola delle sostituzioni, punizione di Volpicelli per la deviazione alta di Njambe. Nel finale, ristabilita la parità numerica con il doppio giallo al difensore Baggi. Al novantesimo, Chakir di testa, si divora il pallone del pareggio. L'ultima occasione del Pineto al settimo di recupero con il piatto al volo di Teraschi che si perde sul fondo. Seconda sconfitta consecutiva per il Pineto mentre il Gubbio concede il bis dopo la vittoria di Rimini.