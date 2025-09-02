Il Guidonia crea, ma spreca: vince il Pineto

Con un goal per tempo, un cinico Pineto trova la prima vittoria del campionato contro un Guidonia che per un'ora domina in lungo e in largo, ma non segna, e resta fermo al palo colpito da Bernardotto nella ripresa. Pronti, via, ed è 1-0 per gli abruzzesi. Borsoi lancia sulla sinistra Bruzzaniti, che arriva in fondo, serve un cross basso al centro e trova la pronta deviazione di Vigliotti in spaccata.

Subito il goal, il Guidonia si getta in attacco e prende il controllo del campo. L'occasione migliore capita a Sannipoli che al 17' di tacco gira un cross di Errico. Palla a fil di palo. Il numero 7 ci riprova 10 minuti dopo, presentandosi in area piccola e trovando una chiusura tempestiva di Tonti. L'unico altro pericolo corso nel primo tempo il Guidonia se lo crea da solo, quando Mulè regala palla a Vigliotti al limite dell'area. L'attaccante prova a correre verso la porta, ma il ritorno del difensore lo disturba e si resta sull'1-0.

A inizio ripresa è ancora Guidonia vicino al goal. Prima con la serpentina di Mulè, il cui tiro dal limite è respinto da Tonti, poi con la verticalizzazione di Santoro su Bernardotto. Il numero 90 vince il duello con Postiglione, arriva in area e incrocia, ma centra il palo più lontano. Scampato il pericolo, il Pineto contrattacca e chiude la partita, al 51'. Palla recuperata di fronte all'area e lancio lunghissimo per Bruzzaniti, che si fa 40 metri palla al piede, arriva al limite e fulmina Stellato sul primo palo con un rasoterra.

Il colpo subito affossa il Guidonia, che nei restanti tre quarti d'ora di gioco costruisce una sola, ulteriore occasione, prima di arrendersi. Finisce 2-0 per il Pineto: abruzzesi a quattro punti, laziali fermi al pareggio della prima giornata.







