SERIE C Il Guidonia ferma la capolista Arezzo sullo 0-0 Venturi respinge un calcio di rigore

Solo 0-0 per l'Arezzo sul campo del Guidonia. I padroni di casa fermano la capolista. Dopo tre minuti su un pallone riconquistato parte Spavone che arriva fin dentro l'area di rigore, il numero 10 calcia in diagonale, la palla esce sul fondo. Nel primo tempo non ci son grandi occasioni da rete e l'Arezzo non è mai veramente pericoloso. Grande episodio in chiusura di primo tempo, quando il direttore di gara assegna il calcio di rigore per il fallo di Tito su Spavone. Gli ospiti si giocano l'Fvs, ma dopo il controllo il penalty viene confermato. Sul dischetto si presenta Bernardotto, Venturi respinge la conclusione e vince il duello con l'attaccante che poi spara alto. Nella ripresa poche emozioni, il Guidonia prova a rendersi pericoloso, ma non riesce mai a costruire una vera occasione da rete. Dall'altra parte l'Arezzo non riesce a portare pericoli dalla parti della porta avversaria.

Al fischio finale è 0-0, dopo quattro vittorie di fila, si ferma la striscia di successi della capolista, che nonostante il pareggio centra il settimo risultato positivo consecutivo, che alla luce del pari del Ravenna fa meno male.

