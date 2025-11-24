SERIE C Il Guidonia sbatte sul Campobasso, 1-1 tra Pineto e Samb Secondo stop di fila per i laziali, che si fermano allo 0-0. Marchigiani ora vicini alla zona playout

Il Guidonia s'inceppa ancora e si ferma anche contro il Campobasso, facendosi agganciare al quarto posto da Ternana e Carpi. La sfida playoff del 15° turno finisce 0-0. Le migliori occasioni si vedono tutte nella stessa porta: nel primo tempo ce ne sono due per il Guidonia, entrambe nate da una verticalizzazione verso Bernardotto. Al 34' l'attaccante scappa sulla sinistra e poi calcia addosso a Rizzo, che risolve la mischia successiva con un'uscita in area piccola, al 42', il 98 taglia verso destra, vince un duello fisico e poi calcia colpendo il palo esterno.

Nella ripresa risponde il Campobasso, prima con un tiro a lato da una mischia nata su rimessa laterale, poi con un'involontaria deviazione del capitano laziale Cristini, che spedisce un cross sulla traversa, infine quando Pierno ruba un pallone sulla trequarti e manda in porta Padula, ma Stellato gli nega il goal a tu per tu.

Un punto a testa anche nel posticipo, tra Pineto e Sambenedettese, con gli abruzzesi che non approfittano dello stop del Guidonia e i marchigiani, al terzo pari di fila, ora pericolosamente vicini alla zona playout. La prima occasione è per il Pineto, con una sgroppata a sinistra di Borsoi, che calcia sull'esterno della rete. Il resto del primo tempo è un assolo dei marchigiani, a segno al 26' con una bellissima rovesciata di Eusepi, ma annullata dall'arbitro per fuorigioco dell'attaccante, dopo revisione all'Fvs.

Nella ripresa, il Pineto passa nel modo più beffardo, con un cross di Bruzzaniti che tutti sfiorano ma nessuno tocca, ingannando Cultraro, che vede la palla infilarsi sul secondo palo. La Samb replica al 69' quando Sbaffo lancia sulla sinistra Candellori. Il centrocampista si fa metà campo in fuga, entra in area e trafigge Tonti. Il goal dei rossoblù è però anche l'ultima occasione della gara: al Riviera delle palme finisce 1-1.

