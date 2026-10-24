SERIE C Il Latina fa l'impresa al Picco: 1-1 con lo Spezia Avanti con Mateju, in avvio di ripresa la capolista resta in 10 per il rosso a Di Serio e incassa il pari di Plescia, terminando a 9 la striscia di vittorie consecutive.

Il Latina fa l'impresa al Picco e stoppa a un passo dalla doppia cifra la cavalcata dello Spezia, che con l'1-1 ferma a 9 la striscia di vittorie consecutive. La capolista s'infrange sul buon momento dei laziali, tiratisi fuori dalle zone pericolose con 5 risultati utili in fila.

Pari meritato per un Latina che inizia subito a provarci, con Micai che deve volare sulla punizione da lontano di Baez e, soprattutto, sul destro a piazzarla di Ercolano, innescato dalla suolata di De Cristofaro. Lo Spezia alza la testa per la prima al quarto d'ora e proprio di testa la sblocca, col cross di Durmush che pesca alla perfezione l'inzuccata a incrociare di Mateju.

Il Latina reagisce e si divora la patta con De Cristofaro, liberato in area dallo spunto di Tomaselli per un volante in curva. E allora, nel recupero, lo Spezia quasi allunga con un'azione uguale e contraria alla precedente, solo che stavolta Bright sciupa l'assist di Cardinali incornando alto da due passi.

Un errore che peserà, perché con la ripresa tempo 4' e cambia tutto: follia totale di Di Serio, che in un allacciamento nell'area avversaria rifila un pugno a Calabrese, gli ospiti chiamano l'FVS e l'arbitro non può non estrarre il rosso. Questo allo scoccare del 51°, non passano 2' e Tomaselli mette morbido sul palo lontano, dove Plescia è puntuale nell'inserirsi e nel prendere in controtempo Micai col colpo di testa del pari.

Una doppia botta che ne spezzerebbe tanti, lo Spezia però è pur sempre una corazzata e dunque mantiene il controllo. Finché, al 68°, il Latina restituisce il favore: stavolta la mossa scriteriata è di Marenco, che abbatte di gomitata la partenza in fascia di Cardinali e si becca il secondo giallo. La ristabilita parità numerica comunque non accende la situazione: per vedere un'altra occasione tocca aspettare il recupero, con Fontanarosa che manca il raddoppio ligure non arrivando per un soffio sul tiro-cross di Cannavò.



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